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Erken yaşta evlilik mağdurları için düzenleme yolda

Aradaki yaş farkının 15'ten fazla olmaması ve mağdurun 14 yaşına girmiş olması şartlarını taşıyanlar hakkında açılan davalar düşecek
 15 Nisan 2020 07:19
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Erken yaşta evlilik mağdurları için düzenleme yolda

Erken yaşta evlilikler sebebiyle mağdur olan binlerce ailenin beklediği infaz ertelemesi düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. AK Parti bu kapsamda hazırladığı teklifi MHP ile de paylaştı. Teklif ile, eşler arasındaki yaş farkı 15 yıldan az olan evliliklerde ceza alanların infazlarının ertelenmesi öngörülüyor.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki kanuna geçici madde eklenmesine ilişkin teklif ile cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmadan yapılan erken yaşta evliliklerle ilgili cezaların infazına yönelik düzenleme yapılıyor. Teklife göre, 10 Nisan 2020 tarihi itibariyle mağdur ile failin evlenmiş olması, suçun işlendiği tarihte failin başka biriyle evli olmaması, mağdurun şikayetinin bulunmaması, suçun işlendiği tarihte mağdurun 14 yaşına girmiş olması, mağdur ile fail arasında 15 yıldan fazla yaş farkının bulunmaması şartlarını taşıyanların infazları ertelenecek.

YARDIM EDENLERE DE AF

Cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

İnfazı ertelenen fail iki yıl süreyle denetime tabi tutulacak ve mahkeme tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarından bir denetim görevlisi atanacak. Denetim görevlisi, üç ayda bir mahkemeye rapor verecek. Failin, denetim süresi içinde aile birliğinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmediğinin veya eşine ve varsa çocuklarına karşı sorumluluklarına uygun davranmadığının tespit edilmesi, infazın ertelenmesi kararının verildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde evliliğin failin kusuruyla sona ermesi durumunda ise cezanın infazına devam edilecek. Yükümlülüklerine uygun hareket edilmesi halinde verilen ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkacak.

3 BİN AİLE BEKLİYOR

Erken yaşta evliliklerle ilgili hazırlanan teklife gelen eleştirilere tepki gösteren AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya, "1938'den 2002'ye kadar 64 yıl, evlilik yaşı 14 iken bir anda 16 oldu. Toplumun binlerce yıllık geleneğinin bir günde değişeceğini düşünen bilim hocaları, hiçbir onarıcı adalet kurumu koymadan kanun tasarısı hazırladı. Çocuklar ailelerinin ve kendilerinin rızası ile evlendi çocuk sahibi oldu, mutlu yuva kurdular. 5-10 yıl sonra, 8-15 yıl arasında hapis cezaları geldi. Eş, anne baba ve aile hapiste, ama gelin ve çocukları çaresiz tek başına kaldı. Devlet, 16 yaşına gelince bunlara evlilik cüzdanı da verdi. Resmi olarak eşi olan kişi 'çocuk istismarcısı' diye hapse girdi. Neden, 90 yıllık TCK değişmesi sonucu 20 maddelik cinsel suçlar 4 maddeye indirilmiş ve hepsi de cinsel dokunulmazlık suçu olmuş. Çünkü bilim öyle istemiş. Yaklaşık 3 bin aile yıllardır eş ve çocukların babasının hapisten çıkıp mutlu ailesine dönmesini bekliyor.
Türkiye
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