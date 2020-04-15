Başkentte hükümlülerin tahliyesine başlandı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başkentte, hükümlülerin tahliyesine başlandı
|15 Nisan 2020 07:53
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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başkentte, hükümlülerin tahliyesine başlandı.
Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.
Otobüslere binen hükümlülerin maske taktığı gözlendi. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
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