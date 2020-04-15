Sağlık Bakanlığı'ndan 'tomografi' önlemleri
|15 Nisan 2020 08:07
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Bakanlık radyolojik tanı ünitelerinde şu önlemlerinin alınmasını istedi:
Kesin veya olası Kovid-19 hastası ve sağlık personeli tıbbi maske takmalı.
Sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman (eldiven, koruyucu önlük, tıbbi maske gözlük/yüz koruyucu) hazır olmalı.
Sağlık çalışanı mümkünse hastadan en az 1 metre uzak olacak şekilde davranmalı.
Eldivenin doğru bir şekilde kullanımı, kullanım öncesinde ve kullanım sonrasında el hijyeni sağlanması çok önemlidir. Kontaminasyona yol açacağından değiştirilmeyen eldivenler ile hasta çevresine dokunmamaya özen gösterilmeli.
El hijyeninin sağlanması için eller en az 20 saniye sabunla yıkanmalı veya 20-30 saniye alkollü el antiseptiği ile ovulmalı.
Hasta odadan çıkınca temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalı. Temizlik özellikle dokunulan yüzeylere yoğunlaşmalıdır.
Temizlik yapan personel tıbbi maske, önlük, eldiven ve göz koruyucu kullanmalı.
Hasta atıkları tıbbi atık kutusuna atılmalı.
Yeni hasta temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra alınabilir.
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