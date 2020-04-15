Milli teknolojide stratejik adım

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Milli Teknoloji Hamlesi"ne uygun yeni yapılanmaya gidiyor. Bakanlık bünyesinde Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü oluşturulan yeni düzenlemeye göre, işletmelerin dijital dönüşümü için yol haritası belirlenecek, özellikle kritik önemdeki sektörlerde yerli üretim için kamuda eşgüdüm sağlanacak. Yapay zeka konusunda Türk şirketlerinin yetkinliğini artırmayı öngören yeni yol haritasına göre, akıllı sistemlerin geliştirilmesi için de teşvik mekanizması çalıştırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teşkilat yapılanmasında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı üç genel müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, iki yeni genel müdürlük kuruldu. Yapılan değişiklikle ile ilk kez "Milli Teknoloji Hamlesi" mevzuata girerken, bu kapsamdaki çalışmaları yürütmek üzere Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu. Kararname ile Bakanlık bünyesinde kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü de bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye'nin kapasitesini artırmak amacıyla, ulusal ve küresel gelişmeleri izleyecek.

'Yerli' eşgüdümü

Bakanlık, kalkınma planları ile uyumlu olarak, sanayiye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak, sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaları izleyecek, sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasında eşgüdümü tesis edecek. Bakanlık, yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin milli imkanlarla geliştirilmesi ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli olarak üretilmesi amacıyla mevzuatta ilk defa tanımlanan Milli Teknoloji Hamlesinin temel hedeflerini belirleyecek.

Dijital dönüşüm

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla ilk kez Milli Teknoloji Hamlesi mevzuata gidi. Kurulan bu yeni birim, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesinde rol alacak. Paydaşlarla işbirliği içerisinde, işletmelerin dijital dönüşümünün yanı sıra toplumun teknoloji konusundaki bilinç ve kültürünü geliştirmek de yeni kurumun görevleri arasında olacak.

Yapay zeka için destek programı

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek teknolojiyi desteklemek için atacağı bazı pratik adımlar ise şu şekilde olacak:

Büyük veri ve yapay zeka gibi konularda bireylerin ve işletmelerin yetkinliklerinin artırılması.

Bu teknolojilere dayalı akıllı sistemlerin geliştirilmesi için destek ve teşvik programları uygulamak, program ve projeler yürütmek.

Bilime dayalı, milli ve özgün ileri teknolojili ürün ve sistemlerin üretimini artırmak, destek ve altyapı sağlamak.

500 milyonluk yatırım sürprizi

Alman şirket Bosch, Türkiye'deki yüksek basınç pompası üretimi için Cumhurbaşkanı kararıyla proje bazlı destek alacak. Bosch'un halihazırda Bursa'da devam ettiği "yüksek basınçlı benzinli enjektör" yatırımının bir parçası niteliğinde olan orta-yüksek teknolojili yeni nesil "yüksek basınç pompası" yatırımının proje bazlı desteklenmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstihdam artacak

Kararla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 ile mücadele edilen bugünlerde dış yatırım ve istihdam cephesinden güzel haberler olduğuna dikkati çekerek, "Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletmeye karar verdi. 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu ilave yatırım ile Bursa'daki mevcut 1 milyar 240 milyon liralık yatırım tutarı 1 milyar 740 milyon liraya, 314 olan istihdam sayısı 292 ilave istihdam ile 606 kişiye, 14 olan nitelikli personel sayısı 100 kişiye çıkacak. Yılda 900 bin yeni nesil yüksek basınç pompası üretilecek yatırım için azami nitelikli personel desteği 20 milyon liradan 40 milyon liraya, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine verilen 100 milyon liraya kadar olan destek de 140 milyon liraya yükseltildi. Söz konusu ilave yatırımın cari açığa katkısının 85 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.