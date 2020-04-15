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Özel güvenlikçilerden serbest ulaşım talebi

Koronavirüs sürecinde istihdam kaybı yüzde 35'lere yaklaşan özel güvenlikçiler, insanlarla en çok yüz yüze gelen kesimlerden biri olduklarını belirterek, maske ve özel kıyafet desteği ile serbest ulaşım talebinde bulundu.
 15 Nisan 2020 08:00
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Özel güvenlikçilerden serbest ulaşım talebi

İsveç merkezli güvenlik şirketi Securitas'ın Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, Türkiye'de 210 bini özel, 120 bini kamuda olmak üzere toplam 330 bin özel güvenlik çalışanı olduğunu belirterek, "Özel güvenlik görevlisi istihdamı yüzde 35'e yakın düşmüş vaziyette, bu da 75 bin kişinin bu durumdan direkt etkilendiği anlamına geliyor" dedi.

'Risk altındalar'

Yaklaşık 135 bin güvenlik görevlisinin ise mesailerine devam ettiğine dikkati çeken Kösereisoğlu, "Bir çoğumuz evde kalırken, özel güvenlik görevlileri işletmeleri, hastaneleri, kuruluşları ve siteleri korumak için vardiyalar halinde çalışmaya devam ediyorlar. Gerekli tüm önlemleri alsak da ön cephede oldukları için riske de maruz kalıyor" diye konuştu.

Salgına rağmen suç oranlarının artmadığını vurgulayan Kösereisoğlu, şirketlerindeki pozitif vaka sayısının ise 10 kadar olduğunu söyledi. Salgından en çok etkilenen 19 sektöre destek verildiğini anımsatan Kösereisoğlu, "Maliye Bakanlığı'na ve Çalışma Bakanlığı'na başvurularımızı yaptık. Özel güvenlik sektörü olarak biz de vergi ve SGK erteleme imkanlarından yararlanmalıyız" diye konuştu.

1 aya 10 ay

Durgunluk döneminde geçirilen bir ayın, 10 ay kaybettireceğine dikkat çeken Kösereisoğlu şunları söyledi:

"Bu döneme özel, asgari geçim indirimleri artırmalı, gelir vergisi muafiyeti ve dönemsel olarak şehir içi ulaşım muafiyeti gibi destekler sağlanmalı. Maske ve özel kıyafet desteğine ihtiyaç var. Devlet maske dağıtıyor ancak bir güvenlik görevlisinin tek bir maske ile bir günü geçirmesi mümkün değil. Maske satışı da yasaklandığı için temin etmekte güçlükler yaşanıyor."
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