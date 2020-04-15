1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu geçti.
 15 Nisan 2020 08:34
Yazdır
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 65'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 174 bin 60 vakayla İspanya, 162 bin 488 ile İtalya, 143 bin 303 ile Fransa, 132 bin 210 ile Almanya ve 93 bin 873 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 295 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İran (74 bin 877), Türkiye (65 bin 111), Belçika (31 bin 119), Hollanda (27 bin 419), Kanada (27 bin 63), İsviçre (25 bin 936), Brezilya (25 bin 684), Rusya (21 bin 102), Portekiz (17 bin 448), Avusturya (14 bin 234), İsrail (12 bin 46), Hindistan (11 bin 487), İrlanda (11 bin 479), İsveç (11 bin 445), Güney Kore (10 bin 591) ve Peru (10 bin 303)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 210 ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 126 bin 754 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 484 bin 597 kişi ise iyileşti.

İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:

MEMURLAR.NET
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
15 Nisan 2020 09:18		 Depremde ses duyulması normal
15 Nisan 2020 09:03
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem
15 Nisan 2020 08:33		 Türkiye, Sağlık Üssü olabilir
15 Nisan 2020 08:05
Erken yaşta evlilik mağdurları için düzenleme yolda
15 Nisan 2020 07:19		 Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
15 Nisan 2020 07:06
Ülkenin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu-Haritalı
15 Nisan 2020 06:30		 Hatay'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15 Nisan 2020 02:23
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
15 Nisan 2020 00:28		 Metrobüsün 70 bin dolarlık parçasını tamir ettiler
14 Nisan 2020 23:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor
Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, İnfaz düzenlemesi resmileşti
Fahrettin Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması
Korona'ya karşı yeni umut! Bu aşıyı yapan ülkelerde ölüm oranı daha az
Trump, DSÖ'ye korona nedeniyle resti çekmişti: Ve durdurdu
'Maskeler sembolik fiyattan satılsın'
Erken yaşta evlilik mağdurları için düzenleme yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte tek başına kalmak 2
sözlükte tek başına olmak 3
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 3
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
zoom 2
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 4
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
Soylu'nun istifasinin kabul edilmemesi 2
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım veOrman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam