1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek

Corona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım yapmıştı.
 15 Nisan 2020 09:18
Yazdır
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek

Hürriyet gazetesinden Nedim Şener, Prof. Ovalı'yla yaptığı konuşmayı bugünkü köşesine taşıdı:

5 öneri sunmuştu 4'ü kullanılıyor
"Ercüment Ovalı ile herkesin çok merak ettiği koronavirüsle mücadele konusundaki çalışmalarını konuştuk. 11 Mart'ta ilk vakanın tespit edilmesinden sonra Sağlık Bakanlığı'na beş öneri sunmuş ve bunların dördü tedavilerde kullanılıyor.

O önerileri şunlar:

1- Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması.

2- IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması.

3- Bağışıklık sistemi düşük olanlarda özel olarak virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması.

4- Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması.

5- Hızla önleyici aşının geliştirilmesi.

Plazmanın tedavide kullanılması yanında asıl önemli çalışmalarından biri de koronavirüse karşı önleyici aşının bulunması.

''23 Nisan'da herkes görecek''

Ercüment Ovalı bu konuda oldukça mütevazı, 'Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek' diyor."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Depremde ses duyulması normal
15 Nisan 2020 09:03		 Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı
15 Nisan 2020 08:34
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem
15 Nisan 2020 08:33		 Türkiye, Sağlık Üssü olabilir
15 Nisan 2020 08:05
Erken yaşta evlilik mağdurları için düzenleme yolda
15 Nisan 2020 07:19		 Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
15 Nisan 2020 07:06
Ülkenin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu-Haritalı
15 Nisan 2020 06:30		 Hatay'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15 Nisan 2020 02:23
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
15 Nisan 2020 00:28		 Metrobüsün 70 bin dolarlık parçasını tamir ettiler
14 Nisan 2020 23:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor
Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, İnfaz düzenlemesi resmileşti
Fahrettin Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması
Korona'ya karşı yeni umut! Bu aşıyı yapan ülkelerde ölüm oranı daha az
Trump, DSÖ'ye korona nedeniyle resti çekmişti: Ve durdurdu
'Maskeler sembolik fiyattan satılsın'
Erken yaşta evlilik mağdurları için düzenleme yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
0.021 oranı 5
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 4
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 3
sözlükte tek başına olmak 3
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
marketlerde luppo'nun kalmaması 2
Soylu'nun istifasinin kabul edilmemesi 2
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım veOrman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam