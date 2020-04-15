Batman'da bir köy karantinaya alındı
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|15 Nisan 2020 09:23
|Yazdır
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların korunması amacıyla Konaklı köyü ile Tepecik ve Yamaçlı mahallelerinde 3 ev ve 2 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Köy ile ev giriş çıkışlarının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çavuşoğlu: Bugüne kadar 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı getirdik
15 Nisan 2020 10:49
|Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı
15 Nisan 2020 10:36
|Diyanet: Sağlık çalışanları oruç tutmayabilir
15 Nisan 2020 10:19
|Pandemi Hastanesinin zemin beton dökme işlemi bitirildi
15 Nisan 2020 10:02
|Demir yollarında 'insansız' taşıma dönemi
15 Nisan 2020 10:00
|KPSS 2020/5 ile atananların evrak teslim süresi uzatıldı
15 Nisan 2020 09:32
|Tarım danışmanlarının işletme ziyaretlerine Kovid-19 esnekliği getirildi
15 Nisan 2020 09:27
|Bakanlık, tahliye olacak hükümlü sayısını açıkladı
15 Nisan 2020 09:21
|Gümrük Uzlaşma Komisyonu üyelerine ödenecek ücretlere düzenleme
15 Nisan 2020 08:57
|Sağlık Bakanlığı'ndan 'tomografi' önlemleri
15 Nisan 2020 08:07