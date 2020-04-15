Demir yollarında 'insansız' taşıma dönemi

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında demir yollarında tüm ana hat ve bölgesel yolcu seferlerinin durdurulduğunu belirterek, "28 Mart'tan itibaren demir yollarımızda yolcu taşıması kısıtlanınca tüm imkanları yük taşımacılığı için seferber ettik. Mümkün hatlardaki demir yollarımızı insan teması olmadan yük taşıması için kullanıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla birlikte demir yolu hatlarında alınan tedbirleri ve yeni uygulamaları anlattı.

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilk aşamada şehirler arası yolculukların kısıtlandığını anımsatan Karaismailoğlu, yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde 28 Mart'tan itibaren yolcu seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, boşta kalan kapasiteyi yük trenlerine tahsis ederek, sanayicinin, üreticinin ve ihracatçının lojistik ihtiyacını karşılama yoluna gittiklerini bildirdi. Bu kapsamda attıkları adımlar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "28 Mart'tan itibaren demir yollarımızda yolcu taşıması kısıtlanınca tüm imkanları yük taşımacılığı için seferber ettik. Mümkün hatlardaki demir yollarımızı insan teması olmadan yük taşıması için kullanıyoruz. Kamyon ve tırlarla yapılan taşımaların kısıtlanması nedeniyle özellikle İran ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu güzergahlarında taşımalara yoğun talep bulunuyor." diye konuştu.

İzlenen stratejinin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında özellikle İran ile yapılan taşımaların büyük bir çoğunluğu demir yoluyla ve insan teması olmadan gerçekleştirilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm ürünlerin demir yollarımız üzerinden ülkemize getirilmesini sağlıyoruz. Şu anda demir yollarımızda vatandaşlarımızı taşıyamıyoruz ancak onların sağlığı ve geleceği için ihtiyacı olan tüm yükü demir yollarımız sırtlandı."

- "Yükler insan teması olmadan taşınıyor"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'den İran'a, bu ülkeden Türkiye'ye gidip gelen yük vagonlarının insan teması olmadan nasıl taşındığını da anlattı.

Bu kapsamda, her iki tarafın lokomotif ve personelinin sınırı geçmediğini vurgulayan Karaismailoğlu, İran'dan Türkiye'ye gelen vagonların dezenfekte edilip sevk için gara getirildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, demir yollarında ulusal ve uluslararası taşımacılığın tüm önlemler alınarak yapıldığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Kapıköy Sınır Garı'nda vagon dezenfekte sistemi devreye alındı. Böylece TCDD Taşımacılık AŞ, sınırlı şekilde geçişe açılan İran demir yolu sınır kapısında, 8 Nisan itibarıyla İran yönüne 1130 dolu vagonla 42 bin 645 ton yükü, insan teması olmaksızın teslim etti. İran'dan da ülkemize 529 vagon ile 20 bin 924 ton insan teması olmaksızın yük geliyor. İran yönü taşımalar için yaklaşık 329 bin ton yük taşıma talebi bulunuyor."

- "Trenler dezenfekte kabinine alınıyor"

Karaismailoğlu, sadece yük taşınmasına ve hiçbir şekilde insan temasına izin verilmemesine karşın, tüm yük trenlerine hem sefer öncesinde hem sonrasında dezenfekte işlemi uygulandığını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle yapıldığını, trenlerin araç dezenfekte sistemi bulunan kabinlere alınarak temizlendiğini aktaran Karaismailoğlu, "Trenlerimizde sadece yük taşıması yapılmasına karşın biz tedbiri elden bırakmıyoruz. Titizlikle hem sefer öncesinde hem yüklerin yurda girişinde hem de seferlerin sonunda kabinlere alarak dezenfekte işlemlerini uyguluyoruz. İşimizi şansa bırakmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "BTK'de taşınan yük miktarı 46 bin tonu geçti"

BTK demir yolu hattında ise 23 Şubat itibarıyla sınır kapılarının kara ve demir yollarına kapatıldığını, 5 Mart'tan itibaren ise sınırlı olarak demir yolu hattı üzerinden yük taşımasının başlatıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bu süreçte 566 vagonla 23 bin 500 ton yük geldi. Aynı hattan 579 vagonla 23 bin ton yük de ihraç edildi. Toplamda BTK demir yolu hattında, 5 Mart sonrasında 46 bin 500 ton yük taşındı." dedi.

İhraç eşyaların ağırlıklı olarak muhtelif inşaat malzemelerinden oluştuğunu ifade eden Karaismailoğlu, Kapıkule üzerinden Avrupa yönüne de günlük ortalama 7 bin 500 ton yük taşındığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, özel demir yolu tren işletmecilerinin de yük taşımalarına tüm tedbirleri alarak devam ettiğini sözlerine ekledi.