KPSS 2020/5 ile atananların evrak teslim süresi uzatıldı
|15 Nisan 2020 09:32
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Sağlık Bakanlığı, KPSS 2020/5 ile atananların evrak teslim süresini 17 Nisan'a kadar uzattı.
KPSS-2020/5 Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru
Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS-2020/5 yerleştirme sonuçları 06.04.2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmış, yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında 07.04.2020 tarihinde https://yhgm.saglik.gov.tradresinde duyuru yayımlanarak, ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile aynı ilde olanlar için başvuruların 09.04.2020 - 14.04.2020 tarihleri arasında alınması ve göreve başlama işlemlerinin 14.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanmasına karar verilmişti.
Ancak, bu süreçte Covid-19 Pandemisi ile etkin mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2020 tarihli ve E.6484 sayılı Genelgesi ile otuz Büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek uygulanmıştır.
Bu kapsamda, hak sahiplerinin büyük bir kısmının sokağa çıkma yasağı sebebiyle süresi içinde başvuru evrakını teslim edemediklerinin anlaşılması üzerine KPPSS-2020/5 göreve başlama işlemleri kapsamında; ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile aynı ilde olanlar için başvuru ve göreve başlama süresi 17.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
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