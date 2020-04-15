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Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliğinin önemini arttırdığını belirterek bu üç kritik alanda adım atılması için talimat verdi.
 15 Nisan 2020 09:39
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Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı


Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün videokonferans yoluyla yapılan kabine toplantısında koronavirüsle savaşta biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği ana gündem maddesi oldu. Toplantıda üç kritik alanın milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ilgili bakanlara biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliğinde yerli proje yatırımlarının hızlandırılması için talimat verdi. Erdoğan'ın koronavirüs salgınıyla birlikte önemi artan bu üç alanda Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması için yeni projeleri gündeme getirdiği öğrenildi.

KESİNTİSİZ MASKE, TULUM

Erdoğan, toplantıda Türkiye'nin 83 milyon vatandaşının tamamının sağlık, gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç alanda kısa, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmaların belirlenerek yol haritası oluşturulması gerektiğini söyledi. Alınan karar doğrultusunda kısa vadede vatandaşların ve sağlık personelinin ihtiyacı olan maske, eldiven, tulum gibi sağlık malzemelerinin temini kesintisiz olarak sürdürülecek.

SALGINLARA ERKEN UYARI SİSTEMİ

Orta ve uzun vadede ise sağlık alanında yerli tıbbi cihaz, ilaç ve aşı geliştirmek için Ar-Ge süreci hızlandırılacak. Bu kategori için çalışacak olan kurum ve firmalara ekstra teşvik ve destekler verilecek. Özel sektör, kamu, üniversite ve teknokent işbirliği sağlanacak. Ar-Ge çalışmalarının önündeki bürokratik engellerin tamamen kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar yeni çalışma yapacak. Bu kapsamda salgınlara karşı biyolojik risklerin izlenmesi, hızlı tanı konulması, uyarı sistemi kurulması, veri tabanı oluşturulması gibi başlıklarda vakit kaybedilmeden çalışma başlatılacak.

ÜRETİCİLER İÇİN YENİ DESTEKLER

Koronavirüsün yayılması olasılığına karşı önümüzdeki dönemde tarım ve gıda ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmaması için çiftçiler, hayvan yetiştiricileri ve gıda sektöründe faaliyet yürüten firmalar için yeni destek formülleri devreye alınacak. Hazine arazilerinden ekilebilir olanlar tespit edilerek, bu alanların tarımsal üretime kazandırılması sağlanacak. Gıda ve tarım alanında yerli teknolojilerin devreye alınmasıyla daha fazla ürünün yurtiçinden karşılanması sağlanacak.

SİBER GÜVENLİK GÜÇLENDİRİLECEK

Çalışmalar kapsamında dünyada en azla siber saldırıya uğrayan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin iletişim altyapısı güçlendirilecek. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dijital Dönüşüm Ofisi fiber altyapının geliştirilmesi, siber saldırıların önlenmesi, verinin yurtiçinde kalması, yüksek hızlı genişbantın yaygınlaştırılması, kritik uygulamaların yerli imkanlarla geliştirilmesi için yeni teşvik ve destek mekanizmalara uygulamaya geçirilecek.
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