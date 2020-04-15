Durdurulan yolcu otobüsünde 4 kişide corona çıktı
Erzincan'da ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan 4 kişide korona virüs tespit edildi. Otobüsten indirilen 4 corona virüslü yolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
|15 Nisan 2020 09:50
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İstanbul'dan Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı.
4 KİŞİNİN TESTLERİ POZİTİF
Erzincan'da durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen ve korona virüs testleri pozitif olan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Korona virüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya kişi başı 3 bin 150 lira idari ceza uygulandı.
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