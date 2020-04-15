1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerden şarkılı 'evde kalın' çağrısı

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Kazımpaşa Ortaokulu'nun öğretmenleri, Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz' isimli şarkısına yeni sözler ekleyerek, 'Hayat eve sığar' adını verdikleri parçayla vatandaşları evde kalmaya çağırdı.
 15 Nisan 2020 10:01
Yazdır
Öğretmenlerden şarkılı 'evde kalın' çağrısı

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Kazımpaşa Ortaokulu'nun öğretmenleri, Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz' isimli şarkısına yeni sözler ekleyerek, 'Hayat eve sığar' adını verdikleri parçayla vatandaşları evde kalmaya çağırdı. Sosyal medyada paylaşılan şarkı, beğeni gördü.

Torbalı'daki Kazımpaşa Ortaokulu'nun öğretmenleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarmak için harekete geçti. Müziği Ajda Pekkan'a ait olan 'Yaz yaz' isimli şarkıya yeni sözler ekleyen müzik öğretmeni Halil Engin ve mesai arkadaşları, başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu. Okuldaki öğretmenlerin büyük bir bölümü tarafından okunan 'Hayat eve sığar' isimli şarkı, sosyal medyada da paylaşıldı. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme oranına ulaşıp, çok sayıda beğeni aldı.Koronavirüs nedeniyle öğrencilerinden uzak kaldıklarından ifade eden Halil Engin, "Koronavirüs günlerinde öğrencilerimize 'Evde kal' derken, müziğin birleştirici gücünden yararlanmak istedik. Sağlıklı günlere" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fizik öğretmeni, öğrencilere kitap ücretsiz dağıtıyor
14 Nisan 2020 23:43		 Öğrencileri için evde ödev hazırlayıp kapı kapı dağıtıyor
14 Nisan 2020 23:37
2 bini aşkın öğretmen 'Vefa Destek Grubu'na katıldı
14 Nisan 2020 23:26		 Rezan Öğretmen'den çocuklara Anadolu masalları
14 Nisan 2020 21:38
Öğretmen çiftten, sağlık çalışanlarına 'yüz koruyucu siperlik' desteği
14 Nisan 2020 18:48		 MEB'den ek ders ödemelerine dair yeni yazı
13 Nisan 2020 21:52
Öğretmen çift evlerinde sağlıkçılar için siperlik üretiyor
13 Nisan 2020 11:18		 Ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
12 Nisan 2020 20:21
Öğretmenler okul kütüphanesini öğrencilerin evine taşıdı
12 Nisan 2020 13:15		 Öğretmen fabrikası: Solunum cihazı üretmek için gün sayıyorlar
12 Nisan 2020 08:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Korona'ya karşı yeni umut! Bu aşıyı yapan ülkelerde ölüm oranı daha az
Bakanlık, tahliye olacak hükümlü sayısını açıkladı
Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, İnfaz düzenlemesi resmileşti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 4
0.021 oranı 6
penguen dansı 2
marketlerde luppo'nun kalmaması 2
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 6
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
14.04.2020 terhislerin ertelenmesi 2
entübe hasta sayısı 3
duygu özaslan 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım veOrman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam