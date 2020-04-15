Doğu Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gece sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.
|15 Nisan 2020 10:11
|Yazdır
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük sıcaklıklar Erzincan'da 6, Iğdır ve Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ile Kars'ta 4, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 22, Tunceli'de 21, Erzincan'da 19, Ağrı ile Kars'ta 17, Ardahan'da 16 ve Erzurum'da 15 derece olması öngörülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüsü yenen genç hekimden immün plazma bağışı
15 Nisan 2020 11:29
|THY'de bir pilot daha koronavirüsten hayatını kaybetti
15 Nisan 2020 11:25
|Hatay'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi
15 Nisan 2020 10:59
|Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
15 Nisan 2020 10:28
|Polis ekipleri zeybek oynayarak 'sosyal mesafe' kuralına dikkati çekti
15 Nisan 2020 10:23
|Durdurulan yolcu otobüsünde 4 kişide corona çıktı
15 Nisan 2020 09:50
|Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
15 Nisan 2020 09:18
|Depremde ses duyulması normal
15 Nisan 2020 09:03
|Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem
15 Nisan 2020 08:33
|Türkiye, Sağlık Üssü olabilir
15 Nisan 2020 08:05