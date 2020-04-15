Doğu Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük sıcaklıklar Erzincan'da 6, Iğdır ve Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ile Kars'ta 4, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 22, Tunceli'de 21, Erzincan'da 19, Ağrı ile Kars'ta 17, Ardahan'da 16 ve Erzurum'da 15 derece olması öngörülüyor.