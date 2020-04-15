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Polis ekipleri zeybek oynayarak 'sosyal mesafe' kuralına dikkati çekti

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında polis ekipleri, "sosyal mesafe" kuralına dikkati çekmek için zeybek oynadı.
 15 Nisan 2020 10:23
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Polis ekipleri zeybek oynayarak 'sosyal mesafe' kuralına dikkati çekti

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, vatandaşlara moral vermek ve sosyal mesafe kuralına dikkati çekmek amacıyla zeybek oyunu için hazırlık yaptı.

Üç gün süren çalışmalar sonrası hazırlıklarını tamamlayan ekipler, daha sonra polis evinin önünde zeybek oynadı.

- "Sokakta en az zeybek gibi ayrı yürüyün"

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından ekiplerin zeybek oyunun paylaşarak, bir yandan kentte filyasyon çalışmalarına destek vermeye, diğer yandan sosyal mesafe ihlalleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarına ve emniyet mensuplarına moral vermek, zeybeği özleyenlere jest yapmak ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Turanlı, "Bizim çocuklar kendine yakışanı yaptı ve şeklen mevzuyu bir kez daha anlatmaya çalıştı. Görevimizi efe zeybeğindeki gibi mesafeli yapmak durumundayız. Diyoruz ki bu yaz horon oynamak, halay çekmek istiyorsanız küçük büyük herkes evde bile efe gibi dursun. Sokakta en az zeybek gibi ayrı yürüyün." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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