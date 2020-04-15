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Muğla'da yangın çıkan evdeki köpekler kalp masajıyla kurtarıldı

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
 15 Nisan 2020 12:33
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Muğla'da yangın çıkan evdeki köpekler kalp masajıyla kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yangın çıkan evdeki iki köpeğin, kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldüğü anlar kamerala yansıdı.

Saim Can Gökçe'ye ait Dalyan Mahallesi 343. Sokak'taki evde elektrik kontağından yangın çıktığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye hareket etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Evdeki dumandan etkilenen iki köpek, bahçeye çıkarıldı.

Hareket etmeyen köpekler, kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldü.

Köpeklerin hayata döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Anadolu Ajansı
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