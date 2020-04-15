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Sivas'taki kazada polis memuru hayatını kaybetti

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
 15 Nisan 2020 10:39
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Sivas'taki kazada polis memuru hayatını kaybetti

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli polis memuru Mehmet Harun Okşar idaresindeki 58 ABG 369 plakalı otomobil, Galericiler Kavşağı'nda, Ahmet Turan Yücer (21) yönetimindeki 06 BP 2489 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada polis memuru Okşar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Yücer ile araçta bulunan Selimhan Kıral (21) ve Furkan Yıldız (22) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Anadolu Ajansı
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