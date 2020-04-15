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Araç sahiplerine sigortalarında koronavirüs indirimi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Koronavirüsten korunmanın yollarından biri de evde kalmak olduğu için bu dönemde en az kullanılan şey araçlar oldu. Bazı ülkelerde sigorta şirketleri ücretlerin yüzde 15'ini müşteriye iade etmeye başladı. Türkiye'de de firmaların gündeminde borç erteleme ve "12 ay öde 13 ay kullan" gibi kampanyalar var
 15 Nisan 2020 10:44
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Araç sahiplerine sigortalarında koronavirüs indirimi

Dünya genelinde yüz milyonlarca kişi evine kapandı ve salgının bitmesini bekliyor. Evde kaldıklarından ve çok daha az araba kullandıklarından dolayı araç sigortası yapan şirketler sigortalılara ödedikleri paranın bir bölümünü geri veriyor veya bazı taksitlerini almayacağını açıklıyor. Allstate, Geico ve Liberty Mutual gibi firmalar para iadesi teklif ediyor. Yüzde 15 iade yapılan müşteriler var. Türkiye'de de sigorta şirketlerinin en fazla yakındığı alan olan kaza sayısı ve ölümlü kaza sayısında ciddi düşüşler görülüyor.

TÜM KALEMLERDE DÜŞÜŞ VAR

2019'un ilk üç ayında toplam kaza sayısı, yaralanmalı kaza sayısı, maddi hasarlı kaza sayısı, ölü ve yaralı sayısı gibi kalemlerin hepsinde azalma var. Tek artış ölümlü kaza sayısında. Ancak nisan ayı hem önlemlerin daha sıkılaştırıldığı hem de ilk kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir ay olduğu için rakamlarda ciddi düşüşler bekleniyor. Türk sigorta şirketlerinin bu duruma özel bir indirim yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Ancak yılın ikinci çeyreğinde özellikle hasarlı kazalarda düşüşün artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

1 AYLIK ÖTELEME YAPILDI

Koronavirüs nedeniyle Türk sigorta şirketleri şimdilik gelişmeleri izliyor. Sektördeki hemen hemen tüm firmalar bütün ürünlerinde kredi kartı ile ödemelerde 1 aylık taksit erteleme seçeneği sundu. Araç sigortası tarafında ise düşüş oranları henüz maliyet avantajı sağlayacak durumda değil. Bunda yolların boş olması nedeniyle hız yapılması ve hasarların yüksek olmasının yanı sıra kurdan dolayı yedek parça maliyetindeki artış etkili oluyor. Aynı zamanda araç satışlarındaki azalma nedeniyle yeni poliçe yapılamaması da şimdilik en büyük etkenlerden biri.

12 AY ÖDE 13 AY KULLAN

TÜRK sigorta şirketleri şu anda 12 aylık ödeme yapan müşteriye 1 aylık ilave kullanım hakkı verme üzerinde çalışıyor. Yani yıl boyunca ödenen aylık tutarlar sonrası 1 ay bedava sigorta geçerli olacak. Böylece yüzde 8.3 gibi bir indirim yapılmış olacak. Firmalar aynı zamanda müşterilerine farklı ürünler de tasarlıyor. Örneğin üç aylık aracın park halinde olduğu sürede başına gelebilecek doğal afet, terör saldırısı gibi riskler için sigorta ürünü sunulacak.

Sabah
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