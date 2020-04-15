1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çavuşoğlu: Bugüne kadar 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı getirdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugüne kadar, yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin vatandaşın Türkiye'ye getirerek karantina altına alındığını açıkladı
 15 Nisan 2020 10:49
Yazdır
Çavuşoğlu: Bugüne kadar 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı getirdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugüne kadar, yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin vatandaşın Türkiye'ye getirerek karantina altına alındığını açıkladı.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı
15 Nisan 2020 10:36		 Diyanet: Sağlık çalışanları oruç tutmayabilir
15 Nisan 2020 10:19
Pandemi Hastanesinin zemin beton dökme işlemi bitirildi
15 Nisan 2020 10:02		 Demir yollarında 'insansız' taşıma dönemi
15 Nisan 2020 10:00
KPSS 2020/5 ile atananların evrak teslim süresi uzatıldı
15 Nisan 2020 09:32		 Tarım danışmanlarının işletme ziyaretlerine Kovid-19 esnekliği getirildi
15 Nisan 2020 09:27
Batman'da bir köy karantinaya alındı
15 Nisan 2020 09:23		 Bakanlık, tahliye olacak hükümlü sayısını açıkladı
15 Nisan 2020 09:21
Gümrük Uzlaşma Komisyonu üyelerine ödenecek ücretlere düzenleme
15 Nisan 2020 08:57		 Sağlık Bakanlığı'ndan 'tomografi' önlemleri
15 Nisan 2020 08:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Korona'ya karşı yeni umut! Bu aşıyı yapan ülkelerde ölüm oranı daha az
Bakanlık, tahliye olacak hükümlü sayısını açıkladı
Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, İnfaz düzenlemesi resmileşti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte tek başına kalmak 2
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 4
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 6
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 1
zoom 3
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 2
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 4
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım veOrman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam