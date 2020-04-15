Çavuşoğlu: Bugüne kadar 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı getirdik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugüne kadar, yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin vatandaşın Türkiye'ye getirerek karantina altına alındığını açıkladı
|15 Nisan 2020 10:49
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugüne kadar, yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin vatandaşın Türkiye'ye getirerek karantina altına alındığını açıkladı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak İnşAllah en kısa sürede ülkemize getireceğiz.Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 15, 2020
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