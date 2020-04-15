1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarma ekiplerinin ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu

Mardin'de jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
 15 Nisan 2020 11:03
Yazdır
Jandarma ekiplerinin ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu

Kırsal alanda teröristlerle mücadelesini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailelerine ulaşarak terör örgütüne katılanlara yönelik ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren "Helin" kod adlı terörist Rahime Aslan ve ailesi ile görüştü.

''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan kaydının olduğu belirlenen teröristin, ikna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim olması sağlandı.

14 yıl önce örgüte katıldığı belirlenen teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB: Şırnak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
15 Nisan 2020 11:07		 Şırnak kırsalında, 2 terörist etkisiz hale getirildi
15 Nisan 2020 01:31
Ergenekon davası eski savcısı Dalkuş'un tahliyesine savcılıktan itiraz
14 Nisan 2020 17:39		 Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
14 Nisan 2020 16:45
El yapımı bomba patlatıldı. 1 işçi şehit oldu
14 Nisan 2020 15:07		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
14 Nisan 2020 12:29
FETÖ sanığı eski yargı mensubu çiftin örgütsel eylemleri gerekçeli kararda
14 Nisan 2020 11:20		 FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronadan öldü
13 Nisan 2020 16:23
PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 1 tutuklama
13 Nisan 2020 16:02		 FETÖ'den yargılanan sanığın tutukluluğuna devam
13 Nisan 2020 14:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Korona'ya karşı yeni umut! Bu aşıyı yapan ülkelerde ölüm oranı daha az
Bakanlık, tahliye olacak hükümlü sayısını açıkladı
Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, İnfaz düzenlemesi resmileşti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
0.021 oranı 6
Soylu'nun istifasinin kabul edilmemesi 1
14.04.2020 terhislerin ertelenmesi 2
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
penguen dansı 2
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
duygu özaslan 1
marketlerde luppo'nun kalmaması 2
zoom 3
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 4
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım veOrman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam