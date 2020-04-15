MSB: Şırnak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi
|15 Nisan 2020 11:07
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Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Şırnak/Silopide İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKKlı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/NLsH2XOnYoT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2020
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