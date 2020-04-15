Motorinde indirim bekleniyor
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte motorin fiyatında indirim beklentisi oluştu.
|15 Nisan 2020 11:27
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Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, cuma günü pompaya yansıyacak şekilde, motorinin litre fiyatında 10 kuruş indirim bekleniyor.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da çok sık değişiyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorinde 10 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin cuma günü pompaya yansıtılması öngörülüyor.
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