Meclis'te koronavirüs şartlarında yasama mesaisi

- Meclis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kovid-19 salgını şartlarında çalışmalarına devam eden Meclis'te, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatları doğrultusunda, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan haftalar önce tedbir alınmaya başlandı.

Bu kapsamda ilk olarak TBMM yerleşkesi ve ek hizmet binalarında el dezenfektanı ihtiyacı belirlenerek, 29 Şubat'ta Meclis'te 284 noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatları monte edildi.

Genel kullanım alanlarına koronavirüsten korunmaya ilişkin uyarı afişleri asılırken, TBMM Genel Kurul salonu ve kulisler dezenfekte edildi.

Tedbirler kapsamında, TBMM'ye 30 Nisan'a kadar ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı. Meclis'teki genel kullanım alanları dezenfekte edildi.

- Havalandırma sisteminin filtreleri yenilendi

Meclis'te 13 Mart'ta Kriz Yönetim Merkezi kurularak, Sağlık Bakanlığı ile TBMM bürokratlarından oluşan irtibat masası oluşturuldu.

Lokanta ve çay ocaklarında görev yapan garsonların maskesiz ve eldivensiz çalışmaları yasaklanarak, Meclis personelinin, sosyal mesafeye uyması kararı alındı.

Meclisin havalandırma sistemi gözden geçirildi ve filtreler yenilendi. Havalandırma sistemleri, yüzde 100 dış hava alacak konuma getirildi.

TBMM lokantalarında, yemek listelerinde bağışıklığı güçlendirecek ilave gıdalara yer verildi. Masalara dezenfektan sıkılarak, temizliği tek kullanımlık kağıt havlularla yapıldı.

Milletvekillerinin basın toplantısı düzenlediği salonun oturma düzeninde değişikliğe gidilerek, basın mensuplarının oturduğu koltuklar, birer boşluk bırakılacak şekilde kullanılmaya başlandı.

- Kuaför salonları hizmete kapatıldı

Önlemler kapsamında, TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi yüzme havuzu ve spor bölümü hizmete kapatıldı. TBMM yerleşkesindeki spor tesisi de devre dışı bırakıldı.

Sağlık, temizlik, güvenlik ve ikram hizmetinde görev yapan personele ücretsiz eldiven ve maske dağıtıldı. Florya Sosyal Tesisleri, dezenfekte edildi.

Lokantalarda tek kullanımlık kapalı bardaklarda su dağıtımına başlandı. Berber ve kuaför salonları hizmete kapatıldı. Meclis personeline dönüşümlü çalışma imkanı sağlandı.

TBMM'nin giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi. Genel kullanım alanlarının periyodik olarak dezenfekte edilmesine devam edildi.

- Personele kumanya dağıtımı

TBMM ana bina, alt ve üst zemin katındaki üyeler lokantasında sandalye aralıkları artırılarak masa sayıları azaltıldı.

Milletvekillerine hizmet veren Halkla İlişkiler binasındaki üyeler kafeteryası ve 5. kattaki kafeterya, ziyaretçi kafeteryası ve Tepe kafeterya, TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi ile tabildot hizmeti veren lokantalar kapatıldı.

Personele, katlarda kumanya dağıtımına başlandı.

Beşiktaş Personel Misafirhanesi, Florya Sosyal Tesisleri ve TBMM Konukevi dezenfekte edildi.

- 100. yıl etkinlikleri ertelendi

TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri ertelendi. Makam araçları ve otobüsler dezenfekte edildi. Personele akşam ulaşım servis hizmeti verildi.

Yalova Termal Sosyal Tesisleri ve Filizi Köşk Sera Restoranı dezenfekte edildi.

TBMM yerleşkesi giriş noktalarında uygulanan termal kamera kontrol sistemine ek olarak, araçlı girişlerde araç içinde bulunan tüm kişilerin "temassız alından ateş ölçer" cihazı ile ateş ölçümleri yapılmaya başlandı.

- Kargolar yerleşke içine girmeden dezenfekte ediliyor

Meclis Hastanesi'ne olası şüphe veya tanı ile gelen hastaların sağlık merkezine girmeden kontrollerinin yapılması amacıyla Acil Giriş Kapısı'nın önünde izole kontrol noktası oluşturuldu.

TBMM'ye giriş yetkisi olan kargo firmalarının getirdikleri kargolar, yerleşke içine girmeden Ayrancı kapısında oluşturulan alanda dezenfekte edildikten sonra alıcılara teslim edilmeye başlandı.

Yasama çalışmalarının yürütüldüğü günler haricinde, Genel Kurul ve Komisyon katlarındaki çay ocakları ve diğer hizmet alanlarında personel sayıları asgariye indirildi.

- Meclis'te maske takma zorunluluğu

Koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtıldı. Milletvekili odalarına dezenfektan ve kolonya gönderildi.

TBMM Başkanvekilleri, Genel Kurulu maske takarak yönetirken, milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler de maske taktı. Milletvekilleri sıraları sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlendi. Milletvekili sıralarına da kolonya bırakıldı.

Milletvekilleri, yerlerinden ve kürsüden yaptıkları konuşmalarda da maskelerini çıkarmadı.