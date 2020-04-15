1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İletişim Başkanı Altun'dan 'Kovid-19'la mücadele' değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri sergilediği kararlı liderlik sayesinde Türkiye, koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ediyor"- "Daha önce benzeri görülmemiş bu tehdit nedeniyle dünya büyük bir baskı altındayken Türkiye yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor
 15 Nisan 2020 11:41
Yazdır
İletişim Başkanı Altun'dan 'Kovid-19'la mücadele' değerlendirmesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri sergilediği kararlı liderlik sayesinde Türkiye koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ediyor. Daha önce benzeri görülmemiş bu tehdit nedeniyle dünya büyük bir baskı altındayken Türkiye yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Bu süreçte Erdoğan'ın sergilediği liderliğe dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri sergilediği kararlı liderlik sayesinde Türkiye koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ediyor. Daha önce benzeri görülmemiş bu tehdit nedeniyle dünya büyük bir baskı altındayken Türkiye yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor. Hükümetimiz, sağlık sistemini harekete geçirerek, sağlık çalışanlarına destek olarak, çok sayıda test gerçekleştirerek, tedavi ve aşı konusunda birçok Ar-Ge çalışması yürüterek ve koronavirüs tedavisinin tamamını ücretsiz bir hale getirerek vatandaşlarını korumaya devam ediyor."

Altun, Erdoğan'ın aynı zamanda "ekonomiye destek olması amacıyla 100 milyar liralık bir paket hazırlandığını" açıkladığını hatırlatarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının bir yandan mali piyasalarda istikrarı sağlarken diğer yandan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak için gerekli bütün önlemleri aldığını aktardı.

Türkiye'nin diplomatik bir atılımla dünyada yardım isteyen bütün ülkelere destek olma noktasında da her türlü girişimde bulunduğunu belirten Altun, "Yaptığımız insani yardımlarla dünyaya öncülük ediyoruz ve koronavirüs sürecinde de bu konumumuzu korumaya sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye bu krizden iyi bir şekilde çıkacak"

Altun, sosyal mesafenin tam olarak uygulanabilmesi için hafta sonu için getirilen sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere birçok tedbiri uygulamaya geçirdiklerini anımsatarak, Türkiye'de hastalığa yakalanan insan sayısında, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısında ve vefat sayısında azalma gözlemlendiğine dikkati çekti.

Tedbiri elden bırakıp vaka sayısında ani bir artış meydana gelmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"Bu zorlu zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Hükümetimizin bu krizi bu kadar sağlam ve başarılı bir şekilde yönetiyor olmasının ardında Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği yatıyor. Halkımız da Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar sayesinde hükümetimizin talimatlarına uymaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye bu krizden diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir şekilde çıkacaktır. Halkımızın cömertliği ve sağduyusu sayesinde bu zorluğun üstesinden gelmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel halk sağlığı uygulamaları konusunda da dünyaya öncülük etmeye devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz'
15 Nisan 2020 12:40		 4,4 milyon aileye yardım başlayacak
15 Nisan 2020 11:55
Üniversitelerdeki tayin sorununu Meclis bugün çözebilir
15 Nisan 2020 11:24		 Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
15 Nisan 2020 09:39
Bakan Kurum: Basmaya kıyamadığımız güzelliğe bunu yaptılar
15 Nisan 2020 09:10		 Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme: Evine girip pasaportunu çalmışlar
15 Nisan 2020 06:41
Trump, DSÖ'ye korona nedeniyle resti çekmişti: Ve durdurdu
15 Nisan 2020 02:25		 Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, İnfaz düzenlemesi resmileşti
15 Nisan 2020 00:37
Fahrettin Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması
15 Nisan 2020 00:05		 Bakan Soylu'dan Haydar Baş için taziye mesajı
14 Nisan 2020 23:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
Bakanlık, tahliye olacak hükümlü sayısını açıkladı
Korona'ya karşı yeni umut! Bu aşıyı yapan ülkelerde ölüm oranı daha az
Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor
Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
0.021 oranı 7
14.04.2020 fahrettin koca'nın açıklamaları 1
sözlükte tek başına kalmak 2
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 5
sözlükte tek başına olmak 3
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 6
corona virüs vaka sayısı 2
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
entübe hasta sayısı 3
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım veOrman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam