Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale
Beyin ve sinir cerrahisi doktoru olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, makam aracıyla geçerken gördüğü kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleriyle müdahalede bulundu.
|15 Nisan 2020 11:58
|Yazdır
Ali A. idaresindeki 38 D 0394 plakalı hafif ticari araç, Barbaros Hayrettin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Hasan Ç'nin kullandığı 34 BTC 33 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerden Hasan Ç. yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.
Bölgeden makam aracıyla geçerken kazayı gören Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç da sağlık görevlileriyle yaralıyı kontrol etti.
Görevlilerden bilgi alan Kılınç, yaralıya da sağlık durumuyla ilgili sorular sorarak ilk teşhiste yardımcı olmaya çalıştı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
15 Nisan 2020 12:50
|Manisalı imam, camide 'sosyal market' kurdu
15 Nisan 2020 12:40
|Umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
15 Nisan 2020 12:16
|Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek hayatını kaybetti
15 Nisan 2020 12:07
|Hatay'da ikinci deprem meydana geldi
15 Nisan 2020 11:37
|Koronavirüsü yenen genç hekimden immün plazma bağışı
15 Nisan 2020 11:29
|THY'de bir pilot daha koronavirüsten hayatını kaybetti
15 Nisan 2020 11:25
|Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
15 Nisan 2020 10:28
|Polis ekipleri zeybek oynayarak 'sosyal mesafe' kuralına dikkati çekti
15 Nisan 2020 10:23
|Doğu Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü
15 Nisan 2020 10:11