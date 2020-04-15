Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek hayatını kaybetti
Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, 80 yaşında hayatını kaybetti.
|15 Nisan 2020 12:07
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Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören Özbek'in vasiyeti üzerine, cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek.
Uzun yıllar Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı yapan Özbek, Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalmıştı.
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