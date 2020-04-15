Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|15 Nisan 2020 12:10
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,8550
|6,8560
|Avro
|7,4930
|7,4940
|Sterlin
|8,5600
|8,6030
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8400
|6,8900
|Avro
|7,4700
|7,5300
|Sterlin
|8,4480
|8,6410
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