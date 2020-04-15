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'Tarım işçileri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun'

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Yalnızca hasatta çalışanlar değil, bütün çiftçiler ve tarım işçileri, tarladan sofraya uzanan tüm aşamalarda çalışanlar yasaktan muaf tutulmalıdır"
 15 Nisan 2020 12:12
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'Tarım işçileri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovir-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından sadece hasat yapanların değil, tüm çiftçilerin ve ürünlerin tarladan sofraya ulaştırılması aşamalarında çalışanların muaf tutulmasını istedi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini, çiftçinin bu dönemde hasat, gübreleme, fide dikimi, çapalama, sulama, ilaçlama, tekleme işlemlerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bütün bu işlerin zaman kaybetmeden yapılması gerektiğini belirten Bayraktar, çiftçilerin sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulmasının tarımsal üretim için çok önemli olduğunu kaydetti.

Bayraktar, üretim sürecinde bir günün bile çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Cumartesi- pazar da dahil olmak üzere tarımda yasak, izin, tatil olmaz. Gıda üretimi her koşulda devam etmelidir. Çiftçilerimiz ve tarım işçilerimizin güvenliği ön planda tutulmalı, sosyal mesafe kuralına uyularak üretime devam etmeleri sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağının, üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde aksamaya neden olduğunu aktaran Bayraktar, tarımın yalnızca üretimden ibaret olmadığını, pazarlama sürecinin gıda tedarikinin en önemli aşamalarından biri olduğunu bildirdi.

Bayraktar, hafta sonu hasat yapılmasına izin verilmesinin tek başına çözüm olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Havaların ısınmasıyla birlikte bu dönemde meyve sebzede üretim artışı yaşanacaktır. Tedarik zincirinde kopukluk yaşanması ve ürünlerin tüketiciye ulaşmaması durumunda, üreticinin hasat edip satamadığı ürünlerde kalite kayıpları hatta sıcak havanın da etkisiyle bozulmalar yaşanacak, üretici mağdur olacaktır. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için tarladan sofraya uzanan tüm aşamalarda çalışanlar yasaktan muaf tutulmalıdır."

Tarım ürünlerinin, ekmek satışında yapıldığı gibi tüketiciye ulaştırılması gerektiğini belirten Bayraktar, belediyeler tarafından belirlenen pazarcı esnafının, semtlerde seyyar satış yapabileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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