İspanya'da virüsten ölen sayısı bir günde 523 artarak 18 bin 579'a çıktı
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 artarak 18 bin 579'a çıktı.
|15 Nisan 2020 12:14
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