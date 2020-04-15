Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi komisyonda
|15 Nisan 2020 12:04
|Yazdır
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.
Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, teklifin, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla öğrenciler, işçiler, işverenler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok alanda hizmet yürüten kurum ve kuruluşlara nefes aldıracak düzenlemeler içerdiğini söyledi.
Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınından Türkiye'nin de etkilendiğini dile getiren Aydemir, "Ülke olarak aldığımız son derece ciddi tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeye yönelik mücadelemizi milletçe veriyoruz." dedi.
Teklifle getirilen düzenlemeleri anlatan Aydemir, ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira nakdi ücret desteği sağlanacağını belirtti.
Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı şekilde sonlandırılabilmesine ilişkin düzenleme yapılacağını anlatan Aydemir, teklifle, her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceğini, konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebileceğini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yükseköğretimde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
10 Nisan 2020 20:41
|Yükseköğretim teklifi görüşmeleri Milli Eğitim Komisyonunda başladı
10 Nisan 2020 14:42
|İnfaz paketine sürpriz ekleme
05 Nisan 2020 07:40
|İnfaz düzenlemesi değişiklik olmadan Komisyon'dan geçti
04 Nisan 2020 05:41
|Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı
03 Nisan 2020 15:32
|'İnfial uyandıran suçlar kapsam dışında kalacak'
03 Nisan 2020 12:50
|TBMM Adalet Komisyonu cuma günü toplanacak
01 Nisan 2020 12:12
|Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapıldı
19 Mart 2020 17:36
|TBMM Dışişleri Komisyonu 11 kanun teklifini kabul etti
11 Mart 2020 15:13
|112'yi arayanın kişisel verileri ile konum bilgisi tespit edilecek
27 Şubat 2020 08:37