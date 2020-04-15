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'Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz'

Sözcü Kalın: Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz
 15 Nisan 2020 12:40
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'Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüsün, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yenileceğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, tedbir ve tedavide avantajlı bir noktada bulunuyor. Sağlık altyapımız güçlü. Yatak ve ilaç kapasitesinde açığımız yok. Salgını ancak tedbirleri sıkı uygulayarak durdurabiliriz. Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın, paylaşımında Türkiye'deki koronavirüs verilerine ilişkin dünkü tabloya da yer verdi.

Anadolu Ajansı
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