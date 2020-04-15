'Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz'
|15 Nisan 2020 12:40
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüsün, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yenileceğini bildirdi.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, tedbir ve tedavide avantajlı bir noktada bulunuyor. Sağlık altyapımız güçlü. Yatak ve ilaç kapasitesinde açığımız yok. Salgını ancak tedbirleri sıkı uygulayarak durdurabiliriz. Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz." ifadelerini kullandı.
İbrahim Kalın, paylaşımında Türkiye'deki koronavirüs verilerine ilişkin dünkü tabloya da yer verdi.
Türkiye, tedbir ve tedavide avantajlı bir noktada bulunuyor.Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 15, 2020
Sağlık alt yapımız güçlü. Yatak ve ilaç kapasitesinde açığımız yok.
Salgını ancak tedbirleri sıkı uygulayarak durdurabiliriz.
Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan elbirliğiyle yeneceğiz. pic.twitter.com/0mrhpG2FTF
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