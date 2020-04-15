Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.506,00 lira oldu.
|15 Nisan 2020 12:44
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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.506,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|381,00
|381,20
|377,00
|377,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.511,00
|2.532,00
|2.485,00
|2.506,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|348,00
|352,00
|344,00
|348,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.454,00
|2.474,00
|2.428,00
|2.448,00
|Yarım Ziynet
|1.227,00
|1.237,00
|1.214,00
|1.224,00
|Çeyrek Ziynet
|614,00
|619,00
|607,00
|612,00
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