İranlı Bakan: Gerçek vaka sayıları resmi rakamların üzerinde
|15 Nisan 2020 12:58
|Yazdır
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, sınırlı test imkanları nedeniyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gerçek vaka sayılarının tespit edilemediğini belirterek, gerçek vakaların resmi açıklamaların üzerinde olduğunu söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Reisi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ülkede tespit edilen vaka sayılarının azalmasının virüsün ülkeden ayrıldığı anlamına gelmediğini belirten Reisi, "Bu aşamada virüsün yayılma zincirini kesmeyi hedefliyoruz. İnsanların bilinçli hareket etmesi sayesinde sakinlik oluştu ancak koronavirüsün ülkeden ayrıldığını düşünemeyiz. En küçük bir kayıtsızlık vaka sayılarının zirveye çıkmasına ve hastanelerde yoğunluğa neden olur." uyarısında bulundu.
Gerçek vaka sayılarının tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirten Reisi, "Sınırlı test sayıları göz önüne alındığında hiçbir ülkede enfekte olmuş kişilerin net sayısını ortaya çıkarmak mümkün değildir. Gerçek vaka sayıları kesinlikle resmi rakamların üzerindedir ancak resmi vaka sayısını iki ya da üçle çarpmak doğru değildir." dedi.
İran'da bugün yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 94 artarak, 4 bin 777'ye yükseldiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 777'ye yükseldi
15 Nisan 2020 13:13
|İspanya'da virüsten ölen sayısı bir günde 523 artarak 18 bin 579'a çıktı
15 Nisan 2020 12:14
|Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 480 bini aştı
15 Nisan 2020 10:22
|Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı
15 Nisan 2020 08:34
|Korona'ya karşı yeni umut! Bu aşıyı yapan ülkelerde ölüm oranı daha az
15 Nisan 2020 08:12
|Almanya'da 8 Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
14 Nisan 2020 23:58
|Koronavirüs hastası doktor deneysel tedaviyle iyileşti
14 Nisan 2020 23:48
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bini aştı
14 Nisan 2020 23:00
|Tayvan'da 36 gün sonra ilk kez yeni vaka tespit edilmedi
14 Nisan 2020 22:04
|Fransa'da son 24 saatte 562 kişi yaşamını yitirdi
14 Nisan 2020 20:51