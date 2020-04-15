1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Doğu Anadolu Bölgesi Hafızlık Yarışması'nda birinci olan 13 yaşındaki Evsanur Uslu, kazandığı tam altın ödülünü, Milli Dayanışma Kampanyası için verdi.
 15 Nisan 2020 12:50
Yazdır
Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Geçen yıl bölgede düzenlenen yarışmada birinci seçilen Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek vererek kazandığı altın ödülünün belirtilen hesaba yatırılması için Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.

Uslu, Ergenekon Mahallesindeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şahit oldukları 15 Temmuz darbe girişimi sırasında babasının söylediği sözden etkilendiğini dile getirdi.

Babasının kendilerine o gece "Ben ölürsem vatan size bakar ancak vatana bir şey olursa ben bile size bakamam" dediğini belirten Uslu, "Bu nedenle birbirimize destek olmamız gereken bu zamanda 2019 yılında gerçekleşen Doğu Anadolu Hafızlık Yarışması'ndaki birincilik ödülüm olan tam altını bağışlamak istedim." diye konuştu.

Anne İlknur Uslu da kızının yarışmalarda elde ettiği başarılarıyla kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Kızının televizyonda izlediği kampanyadan etkilendiğine değinen Uslu, "Kızım televizyondan gördüğü kampanyaya destek olmak istediğini bana ve babasına söyledi. Biz de severek kendisine destek olduk. Zaten babası vatanı konusunda her zaman kızımızı olumlu bir şekilde yönlendirir. O yüzden bu anlamlı bağıştan dolayı biz de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Manisalı imam, camide 'sosyal market' kurdu
15 Nisan 2020 12:40		 Umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
15 Nisan 2020 12:16
Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek hayatını kaybetti
15 Nisan 2020 12:07		 Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale
15 Nisan 2020 11:58
Hatay'da ikinci deprem meydana geldi
15 Nisan 2020 11:37		 Koronavirüsü yenen genç hekimden immün plazma bağışı
15 Nisan 2020 11:29
THY'de bir pilot daha koronavirüsten hayatını kaybetti
15 Nisan 2020 11:25		 Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
15 Nisan 2020 10:28
Polis ekipleri zeybek oynayarak 'sosyal mesafe' kuralına dikkati çekti
15 Nisan 2020 10:23		 Doğu Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü
15 Nisan 2020 10:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
Bakanlık, tahliye olacak hükümlü sayısını açıkladı
Korona'ya karşı yeni umut! Bu aşıyı yapan ülkelerde ölüm oranı daha az
Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor
Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte tek başına olmak 3
corona virüs vaka sayısı 2
0.021 oranı 7
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 5
14.04.2020 terhislerin ertelenmesi 2
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 4
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 4
duygu özaslan 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım veOrman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam