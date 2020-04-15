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İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 15 Nisan 2020 13:07
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İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, bir süre önce korona virüs teşhisi konularak tedavi altına alınmıştı. Azrak'ın bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Azrak, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kurucularındandı. Emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık da yapan Prof. Dr. Azrak, 87 yaşındaydı.

İstanbul Üniversitesi'nin resmi twitter adresinden yapılan açıklamada ise, "İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı kıymetli hocamız Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" açıklamasına yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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