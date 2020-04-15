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MEB'den polislere yüz koruyucu siperlik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Emniyet güçlerimiz bu süreçte fedakarca çalışıyorlar. BİLSEM'de ürettiğimiz yüz koruyucu siperleri ücretsiz olarak emniyet güçlerimize ulaştıracağız
 15 Nisan 2020 13:15
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MEB'den polislere yüz koruyucu siperlik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Polis Haftası dolayısıyla, Bilim ve Sanat Merkezlerimizde (BİLSEM) üretilen yüz koruyucu siperliklerin emniyet güçlerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) maskeden yüz koruyucu siperliğe kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kullanılan çok sayıda ürünü üreterek, ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlık, Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla emniyet mensupları için 250 bin yüz koruyucu siperlik üretmeye başladı.

- Bir yandan uzaktan eğitim bir yandan üretim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın tüm kapasitesini, milletin bu sıkıntılı günleri atlatabilmesi için kullandığını belirtti.

Bu kapsamda bir taraftan uzaktan eğitimle öğrencilere öğretim desteğinin sürdüğünü diğer taraftan da maskeden yüz koruyucu siperliğe ve tek kullanımlık önlüklere kadar çok sayıda ürünün hızla üretilerek ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldığını vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçişleri Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Tüm illerde valiliklerimiz, üretilen ürünlerin dağıtımına destek oluyor. Emniyet güçlerimiz bu süreçte fedakarca çalışıyorlar. MEB olarak 81 ildeki 150 BİLSEM'de ürettiğimiz yüz koruyucu siperleri ücretsiz olarak Polis Haftası nedeniyle emniyet güçlerimize ulaştıracağız. Bu kapsamda 250 bin yüz koruyucu siper üretiliyor, hızla tüm illerimizde valiliklerimiz aracılığıyla gece gündüz nöbet tutan polislerimize iletilecek. Sürece katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı
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