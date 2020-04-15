1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,12 azalışla 96.459,82 puana indi
 15 Nisan 2020 13:17
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,12 azalışla 96.459,82 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.089,98 puan azalarak 96.459,82 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 2,57 geriledi. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 3,94 ile turizm oldu.

Analistler, bugün küresel pay piyasalarındaki aşağı yönlü harekete paralel Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyrin gözlemlendiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Öğleden sonra, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.400 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
15 Nisan 2020 12:44		 Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor
15 Nisan 2020 12:10
Gram altın 377 lira seviyelerinde
15 Nisan 2020 11:10		 Borsa güne yükselişle başladı
15 Nisan 2020 09:59
Dolar güne yükselişle başladı
15 Nisan 2020 09:47		 Borsa günü yükselişle tamamladı
14 Nisan 2020 18:19
Çeyrek altın günü 619 TL'den tamamladı
14 Nisan 2020 17:40		 Dövizde gün sonu fiyatları
14 Nisan 2020 17:27
Gram altından rekor üstüne rekor: 381 TL
14 Nisan 2020 17:14		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
14 Nisan 2020 13:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
Bakanlık, tahliye olacak hükümlü sayısını açıkladı
Korona'ya karşı yeni umut! Bu aşıyı yapan ülkelerde ölüm oranı daha az
Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor
Motorinde indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
zoom 3
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
corona virüs vaka sayısı 2
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 5
sözlükte tek başına kalmak 2
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
14.04.2020 haydar baş'ın vefatı 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 3
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam