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6 yeni koronavirüs türü keşfedildi

Yarasalar üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları 6 yeni koronavirüs türü keşfettiklerini duyurdu. Bilim insanları yeni keşfedilen 6 koronavirüs türünün COVID-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.
 15 Nisan 2020 13:25
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6 yeni koronavirüs türü keşfedildi

PREDICT Projesi kapsamında Myanmar'da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini açıkladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, keşfedilen 6 yeni corona virüs türünden üçü alfacoronavirüsü iken üçü de betacoronavirüsü olarak sınıflandırıldı.

Bilim insanları yeni keşfedilen 6 corona virüs türünün COVID-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.

Ancak ilk bulgulara göre bu virüsler SARS, MERS veya COVID-19'a sebep olan türler ile yakından ilişkili değil.

Küresel bir salgına dönüşen COVID-19'un ana kaynağının yarasalar olduğu tahmin ediliyor. Ancak bilim dünyası henüz bu iddiayı kanıtlayabilmiş değil.

Bilim insanları yarasalarda muhtemelen binlerce Corona Virüs türü olduğunu görüşünde.

Araştırmayı yapan ekip yeni keşfedilen corona virüs türlerinin diğer hayvanlara ya da insanlara geçip geçemeyeceği sorusunu cevaplayabilmek adına daha detaylı bir araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.
NTV
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