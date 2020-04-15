Bilim Kurulu üyesi Kara, '0.021 oranı'na açıklık getirdi
|15 Nisan 2020 13:32
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Halk Tv canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi. Kara, 5 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar "Toplam vaka sayısının toplam ölüm sayısına yüzdesi" kısmının sabit bir orana denk düşerek sürekli 0,021 olarak gerçekleştiği tartışmalarına yanıt verdi. Kara "Bizim vaka sayımız 3000 ila 4000 arasında çıktığı müddetçe kaybımız da 80 ila 110 arasında olduğu müddetçe bu rakam çıkar" dedi.
Kara ayrıca vaka sayısı arttıkça, büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece, ölüm oranı vaka sayısının büyüklüğü ve ölüm artış hızının sabit kaldığı sürece 0.021 oranının da sabit kalacağını açıkladı.
Türkiye'de koronavirüsten can veren insan sayısının toplam vaka sayısına oranına ilişkin tablo da hazırlayan Kara, esas önemli olanın "mortalite" (Ölüm) oranı olduğunu vurguladı.
Bakan Koca'ya da soruldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm oranlarının 0.021 çıkması üzerine ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Koca, "Sosyal medyada çok yayılan 0.021 oranından bahsediliyor. Türkiye'de vaka artış ve ölüm artış hızının bir duraklamaya girmesinden dolayı oran ikili rakam olunca birbirine çok yakın çıkıyor" dedi.
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