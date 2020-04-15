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Bütçe 43.7 milyar TL açık verdi

Mart ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 47.4 milyar lira, giderleri 91.2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece mart ayında bütçe açığı 43.7 milyar lira olarak gerçekleşti.
 15 Nisan 2020 13:39
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Bütçe 43.7 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçe gelirleri 47.4 milyar lira, giderleri 91.2 milyar lira oldu.

Böylece mart ayında bütçe 43.7 milyar lira açık verdi. 2020 yılı mart ayında faiz dışı bütçe giderleri 79.8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 32,4 milyar lira olarak açıklandı.

'Bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3'ün altında kalması hedefleniyor'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"2020-2022 program döneminde bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 3'ün altında kalması, faiz dışı dengenin GSYH'ye oranının ise dönem sonunda binde 3 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir"

ifadelerine yer verildi.
Memurlar.Net
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