NATO: Türkiye, koronavirüste müttefiklere çok yardım sağlayan ülkelerden
|15 Nisan 2020 13:48
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri olduğunu söyledi.
Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı yardımlardan övgüyle bahsetti.
Stoltenberg, "Türkiye müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri. Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası götüren askeri uçak ilk kez NATO'nun tek sefer numarasını kullandı. Bu mekanizmayı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) ile geliştirdik ve ilk kez denendi." ifadelerini kullandı.
NATO'ya henüz iki hafta önce üye olan Kuzey Makedonya'ya da yardım ulaştırıldığını kaydeden Stoltenberg, ittifaka üyelik tarihinin bu anlamda önemli olmadığını vurguladı. Stoltenberg, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir ülkenin 1949'dan beri NATO üyesi olup olmadığı ya da iki haftadır olup olmadığı hiç fark etmez. Kuzey Makedonya, Türkiye, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Norveç, ve ABD'den yardım aldı. Bu elbette Kuzey Makedonya için değil, aynı zamanda tüm ittifak için de iyi. Virüs sınırlara bakmıyor. Bu yüzden, bu tehdide karşı birlikte mücadele etmemiz gerekiyor."
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