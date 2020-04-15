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İçtikleri çay pahalıya patladı... 111 bin 318 TL ceza kesildi

Zonguldak'ın Terakki mahallesinde polis ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına uymayan 42 kişiye idari 111 bin 318 lira idari para cezası uygulandı
 15 Nisan 2020 14:00
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İçtikleri çay pahalıya patladı... 111 bin 318 TL ceza kesildi

Zonguldak'ta sosyal mesafe kurulana uymayan ve açık olan çay ocaklarına polis ekipleri tarafından denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentteki işyerleri 09.00 ile 22.00 saatleri arasında denetimleri sürecek. Açık olması yasak olmasına rağmen açık olan işyerlerine ceza uygulanacak.

Sosyal mesafe kuralına uymayan, maske takmayan, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı dolayısıyla toplamda 42 kişiye 111 bin 318 lira idari para cezası uygulandı. 1.5 metreden yakın yürüyenlere 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 20 kişiye "Sosyal mesafe kuralına uymamaktan" toplam 50 bin 52 lira para cezası uygulandı.

Açık çay ocağına ceza

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal mesafeyi ihlal eden 5 kişiye ve çay ocağının açık tutulması nedeniyle 1 kişiye toplam 19 bin 80 lira para cezası uygulandığını ifade etti. Turanlı, "Cebinize mi Yanalım, ihtimalen bulaş olduğunuza mı? Bugünlerde 7/24'ü geçtik 8/24 çalışıyoruz. Yapmayın bu işleri. O çay size de bize de çok pahalı gelir güzel insan" paylaşımında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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