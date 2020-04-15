İçtikleri çay pahalıya patladı... 111 bin 318 TL ceza kesildi
|15 Nisan 2020 14:00
|Yazdır
Zonguldak'ta sosyal mesafe kurulana uymayan ve açık olan çay ocaklarına polis ekipleri tarafından denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentteki işyerleri 09.00 ile 22.00 saatleri arasında denetimleri sürecek. Açık olması yasak olmasına rağmen açık olan işyerlerine ceza uygulanacak.
Sosyal mesafe kuralına uymayan, maske takmayan, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı dolayısıyla toplamda 42 kişiye 111 bin 318 lira idari para cezası uygulandı. 1.5 metreden yakın yürüyenlere 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 20 kişiye "Sosyal mesafe kuralına uymamaktan" toplam 50 bin 52 lira para cezası uygulandı.
Açık çay ocağına ceza
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal mesafeyi ihlal eden 5 kişiye ve çay ocağının açık tutulması nedeniyle 1 kişiye toplam 19 bin 80 lira para cezası uygulandığını ifade etti. Turanlı, "Cebinize mi Yanalım, ihtimalen bulaş olduğunuza mı? Bugünlerde 7/24'ü geçtik 8/24 çalışıyoruz. Yapmayın bu işleri. O çay size de bize de çok pahalı gelir güzel insan" paylaşımında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
15 Nisan 2020 15:06
|Gizli hayırsever vatandaşlar için 5 bin ekmek aldı
15 Nisan 2020 15:01
|80 yaşındaki kınalı ellerden devlete duygulandıran destek
15 Nisan 2020 14:48
|Adıyaman'da 6 ailenin yaşadığı caddeye karantina
15 Nisan 2020 14:33
|Hem yaşlı hem alkollü, bir de kaza yaptı
15 Nisan 2020 14:18
|İmamoğlu, bu kez de fitre ve zekatları istedi
15 Nisan 2020 13:59
|Koronavirüsle mücadelede hüzün ve sevinç bir arada
15 Nisan 2020 13:21
|'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
15 Nisan 2020 13:04
|EGO otobüsündeki koronavirüs şüphelisine müdahale
14 Nisan 2020 23:14
|Başkentte 'Evde kal' çağrısına yeterince uyulmuyor
14 Nisan 2020 21:42