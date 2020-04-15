İmamoğlu, bu kez de fitre ve zekatları istedi
Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı hafta sonunda Sözcü Gazetesini bedava dağıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan Ramazan ayı için fitre ve zekat çağrısında bulundu. İmamoğlu, "Fitre ve zekatlarınızı belediyeye bağışlamanız için hukuki bir engel yok" dedi.
|15 Nisan 2020 13:59
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Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan yardım kampanyasında yaşanan 'yardım kolisi' tartışmalarına, bir yenisi daha eklendi.
Ekrem İmamoğlu, bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için fitre ve zekat çağrısında bulundu.
İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı çağrıda, 'Fetvaya gerek yok' demesi de dikkatlerden kaçmadı.
"FİTRE VE ZEKATINIZI BİZE VEREBİLİRSİNİZ"
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Yardımlarınızı ulaştırmada en güvenilir aracı devlet kurumlarıdır. Bu manada belediyelerinize, bize inanın, zekatınıza da fitrenizi de gerektiği noktada bize verebilme şansınız vardır. Bunun kanunda yeri vardır. Bunun aksini kimse inkar edemez. Bununla ilgili de kimsenin fetva vermesine gerek yok!" dedi.
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