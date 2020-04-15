Boğaza evsel atıksu atan gemiye rekor ceza
|15 Nisan 2020 14:03
|Yazdır
İstanbul Yeşilköy açıklarında boğaza evsel atıksu deşarj eden kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira idari para cezası kesildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları numune örneklerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine gönderdi.
Boğaz geçişi iptal edilen gemi, sonuçlar çıkıncaya kadar yetkililerce belirlenen bölgede beklemeye alındı.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden çıkan numune sonuçlarında ve görüntü kayıtlarında kuru yük gemisinin, denize evsel atıksu deşarjı yaptığı tespit edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yetki devri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Seaguardian" adlı gemiye Çevre Kanunu uyarınca 2 milyon 397 bin lira idari para cezası uyguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|HSK infaz yasasının uygulanmasıyla ilgili bir dizi önlem aldı
15 Nisan 2020 15:14
|İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması
15 Nisan 2020 15:08
|İçişleri: 1183 işletmeci ve müşteri hakkında işlem yapıldı
15 Nisan 2020 12:13
|Çavuşoğlu: Bugüne kadar 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı getirdik
15 Nisan 2020 10:49
|Diyanet: Sağlık çalışanları oruç tutmayabilir
15 Nisan 2020 10:19
|Pandemi Hastanesinin zemin beton dökme işlemi bitirildi
15 Nisan 2020 10:02
|Demir yollarında 'insansız' taşıma dönemi
15 Nisan 2020 10:00
|KPSS 2020/5 ile atananların evrak teslim süresi uzatıldı
15 Nisan 2020 09:32
|Tarım danışmanlarının işletme ziyaretlerine Kovid-19 esnekliği getirildi
15 Nisan 2020 09:27
|Batman'da bir köy karantinaya alındı
15 Nisan 2020 09:23