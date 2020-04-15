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Boğaza evsel atıksu atan gemiye rekor ceza

İstanbul Yeşilköy açıklarında boğaza evsel atıksu deşarj eden Seaguardian isimli kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi
 15 Nisan 2020 14:03
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Boğaza evsel atıksu atan gemiye rekor ceza

İstanbul Yeşilköy açıklarında boğaza evsel atıksu deşarj eden kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira idari para cezası kesildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları numune örneklerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine gönderdi.

Boğaz geçişi iptal edilen gemi, sonuçlar çıkıncaya kadar yetkililerce belirlenen bölgede beklemeye alındı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden çıkan numune sonuçlarında ve görüntü kayıtlarında kuru yük gemisinin, denize evsel atıksu deşarjı yaptığı tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yetki devri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Seaguardian" adlı gemiye Çevre Kanunu uyarınca 2 milyon 397 bin lira idari para cezası uyguladı.
Anadolu Ajansı
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