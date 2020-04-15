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MP'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına özel çekiliş

Kampanya kapsamında gerçekleştirilecek eşya piyangosunda lüks otomobiller verilecek. Piyango satışlarına bugün itibarıyla sanal bayiler aracılığıyla internet üzerinden başlandı
 15 Nisan 2020 14:11
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MP'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına özel çekiliş

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak amacıyla eşya piyangosu düzenleyecek.

MPİ'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak ve halkın katılımını sağlamak amacıyla İdare tarafından eşya piyangosu düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, eşya piyangosunda 1 adet 465 bin 915 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ile 1 adet 456 bin 112 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ikramiyesi verileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Piyango satışlarına bugün itibarıyla sanal bayilerimiz (bilyoner.com) aracılığıyla internet üzerinden başlanacak. Kampanyaya katılım bugünden 15 Mayıs gece yarısına kadar yapılabilecek ve 16 Mayıs saat 14.00'te İdaremizce çekilişi gerçekleştirilecektir. Çekiliş sonuçları internet sitemizde canlı olarak yayınlanacaktır."
Anadolu Ajansı
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