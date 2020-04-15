Tofaş üretime başlama tarihini erteledi
Bursa'da üretim yapan otomobil fabrikası TOFAŞ,daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama süresini 4 Mayıs'a erteledi.
|15 Nisan 2020 14:14
|Yazdır
Bursa'da üretim yapan otomobil fabrikası TOFAŞ,daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama süresini 4 Mayıs'a erteledi.
TOFAŞ'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada "31 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) etkileri çerçevesinde, yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, Fabrikamızda 20 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 04.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır. " ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Migros, telefonla sipariş uygulaması başlatıyor
15 Nisan 2020 13:45
|'Maske satışı yasak olmasın, sembolik fiyattan satılsın'
15 Nisan 2020 13:33
|Galataport'ta inşaat faaliyetleri durduruldu
14 Nisan 2020 17:50
|İstanbul'daki fırınlar her duruma karşı hazırlıklı
14 Nisan 2020 11:39
|E-ticarette neler satılıyor... Canlı izleyin
14 Nisan 2020 09:38
|Evde çalışmanın modası: Üstü gömlek altı pijama!
14 Nisan 2020 08:18
|Novotel'de doktorlara ayıp
13 Nisan 2020 23:09
|İş dünyasından BDDK'ya tam destek
13 Nisan 2020 13:25
|Vakko'dan Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışı
13 Nisan 2020 12:41
|Sanayi üretimi yıllık yüzde 7.5 arttı
13 Nisan 2020 10:20