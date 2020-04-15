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Adıyaman'da 6 ailenin yaşadığı caddeye karantina

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir mahallede 6 ailenin bulunduğu cadde karantina altına alındı.
 15 Nisan 2020 14:33
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Adıyaman'da 6 ailenin yaşadığı caddeye karantina

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir mahallede 6 ailenin bulunduğu cadde karantina altına alındı.

Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye bağlı Karaman Mahallesi Ertürkler Caddesi korona virüs salgını nedeniyle 15 Nisan itibariyle 14 günlük karantinaya alındı.İstanbul'da yaşayan ve 1 hafta önce testi pozitif çıkan kişiyle bağlantılı olan bir kişinin ailesindeki 3 kişide korona virüs testi pozitif çıkmış ve bunun üzerinebu 3 kişinin de yaşadığı cadde karantina altına alınmıştı.

Test sonuçları pozitif çıkan kişilerin cadde üzerinde bulunan diğer evlerdeki kişilerle irtibatlı olması göz önüne alınarak caddeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis caddenin giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekerek kimseyi bırakmıyor.

Test sonuçları pozitif çıkan 3 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü ve cadde üzerinde 6 ailenin bulunduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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