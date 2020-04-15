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Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi, Komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
 15 Nisan 2020 14:35
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Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi, Komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerindeki CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Hepimiz suçlanırız. Bu torba kanunla çalışanların, işçilerin işten çıkarılmaları belli bir süre için kaldırılıyor ama süresiz işten çıkardığınız kişilere tazminat dahi ödemeden kapıya koyuyorsunuz. 1177 lira alacaklar, süresiz ücretli izinli görülecekler. Böyle bir düzenleme olmaz." dedi.

Bunlar konuşulmadan, tartışılmadan alelacele düzenlemeler yapıldığını savunan Kuşoğlu, böyle bir konunun sorumluluğunu almak istemediğini söyledi.

Devletin bir bütün olduğunu belirten Kuşoğlu, "Dünya savaşı koşullarını yaşıyoruz. Hep beraber fedakarlık yapmamız, muhalefet, iktidar demeden mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- "Yetersiz düzenlemeler içeriyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, parlamentoların, bu tip olağanüstü dönemlerde, tedbirleri iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan birlikte aldığını ancak TBMM'nin böyle bir adım atmadığını öne sürdü.

Ekonomiye ilişkin torba teklifin yalnızca AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıdığına işaret eden Paylan, "Vatandaşlarımızı güvence altına alacak tedbirleri birlikte alabilirdik." diye konuştu.

Paylan, teklifin, vatandaşın işine ve temel ihtiyaçlarına yönelik yetersiz düzenlemeler içerdiğini, ücretsiz izin hükmünün, 1177 liralık sefalet ücretini vadettiğini savundu.

- "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamak en büyük önceliğimiz"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ücretli çalışanlardan esnaf ve sanatkarlara kadar her kesimi kapsayan, istihdamın korunmasını merkeze alan pek çok ekonomik tedbirin hayata geçirildiğini, istihdamın sürmesini sağlamak için esnaf, sanatkar, KOBİ'ler, işletmeler ve ihracatçılara yönelik birçok destek düzenlemesi yapıldığını anlattı.

Mustafa Kalaycı, "Bu süreçte en büyük önceliğimiz, vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir." dedi.

Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan kanun teklifiyle önemli düzenlemeler getirildiğine işaret eden Kalaycı, özellikle çalışanlar ve işsiz kalanlara yönelik düzenlemenin büyük önem taşıdığını belirtti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, ücretsiz izne ayrılan işçilere aylık 1177 liralık nakdi ücret desteğinin yeterli olmadığını, artırılması gerektiğini söyleyerek, teklifi yeterli görmediklerini ancak desteklediklerini ifade etti.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.
Anadolu Ajansı
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