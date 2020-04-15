Gizli hayırsever vatandaşlar için 5 bin ekmek aldı
Mersin'de bir hayırsever tarafından alınan 5 bin ekmek, vatandaşlara ücretsiz verildi.
|15 Nisan 2020 15:01
|Yazdır
Mersin'de bir hayırsever tarafından alınan 5 bin ekmek, vatandaşlara ücretsiz verildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, adını açıklamak istemeyen bir hayırsever, Hastane Caddesi'nde belediyeye ait büfeye gelerek 5 bin ekmeğin ücretini ödedi.
Ekmeklerin vatandaşlara ücretsiz verilmesini isteyen hayırsever, daha sonra büfeden ayrıldı.
Büfe çalışanları da "Bugün ekmekler ücretsiz." afişi asarak, ekmekleri vatandaşlara dağıttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen büfe çalışanı Arzu Tekin, bağışta bulunan hayırseverin bu süreçte güzel bir dayanışma sergilediğini, bunun örnek teşkil etmesini dilediğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
15 Nisan 2020 15:06
|80 yaşındaki kınalı ellerden devlete duygulandıran destek
15 Nisan 2020 14:48
|Adıyaman'da 6 ailenin yaşadığı caddeye karantina
15 Nisan 2020 14:33
|Hem yaşlı hem alkollü, bir de kaza yaptı
15 Nisan 2020 14:18
|İçtikleri çay pahalıya patladı... 111 bin 318 TL ceza kesildi
15 Nisan 2020 14:00
|İmamoğlu, bu kez de fitre ve zekatları istedi
15 Nisan 2020 13:59
|Koronavirüsle mücadelede hüzün ve sevinç bir arada
15 Nisan 2020 13:21
|'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
15 Nisan 2020 13:04
|EGO otobüsündeki koronavirüs şüphelisine müdahale
14 Nisan 2020 23:14
|Başkentte 'Evde kal' çağrısına yeterince uyulmuyor
14 Nisan 2020 21:42