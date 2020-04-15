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İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak

Kırklareli'nde korona virüs vaka sayılarının artışının önlenememesi üzerine bugün saat 16.00'da karantina altına alınacak Kofçaz ilçesinde sessizlik hakim. 900 nüfuslu ilçenin merkezi, Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği ikinci bir emre kadar karantina altında kalacak.
 15 Nisan 2020 15:06
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İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak

Kırklareli'nde korona virüs vaka sayılarının artışının önlenememesi üzerine bugün saat 16.00'da karantina altına alınacak Kofçaz ilçesinde sessizlik hakim. 900 nüfuslu ilçenin merkezi, Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği ikinci bir emre kadar karantina altında kalacak.

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kofçaz ilçesindeki filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen korona virüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle ilçe genelinde karantina kararı aldı. Karantina, bugün saat 16.00 itibariyle başlayacak. İkinci bir emre kadar ilçeye giriş ve çıkışların kapatılacağı bildirilirken, istisnai durumlar dışında da sokağa çıkılmaması yönünde karar alındığı öğrenildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karantina kararının süresinin ise belli olmadığı belirtilirken, karantina süresinin ikinci bir emre kadar uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan karantina kararının bugün itibariyle başlayacağı ilçeyi İHA görüntüledi. Kamu kurumları saat 16.00'a kadar faaliyetlerini devam ettirirken, ilçe genelinde sessizliğin hakim olduğu öğrenildi. Vatandaşların verilen karantina kararının ardından kurallara erken uymaya başladığı ve evlerine çekildiği gözlemlendi.
İhlas Haber Ajansı
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